La versione di comodo data ai carabinieri dopo che lo scuolabus che stava guidando finisce in un canale: dopo l'alcoltest denunciato l'autista ubriaco

Uno scuolabus finisce in un canale e a bordo c’erano 9 bambini, i media spiegano che è stato denunciato l’autista: l’uomo era ubriaco. In provincia di Verona il mezzo si accascia di lato in una fossa di scolo dopo una manovra azzardata e partono le verifiche con l’agghiacciante verità.

Tutto è accaduto in territorio di Minerbe, con un dipendente che si trovava alla guida di uno scuolabus con nove bambini a bordo completamente ubriaco.

Autista ubriaco, scuolabus in un canale

Ad un certo punto l’autista ha guidato con imperizia e il mezzo è finito in un canale di Minerbe, nel veronese. I passeggeri hanno riportato tutti ferite e lo stesso conducente ha avuto un trauma. I media territoriali spiegano anche che l’uomo era stato “già denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma senza gravi conseguenze”.

Il precedente e la versione data ai carabinieri

Anche stavolta l’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Il conducente rischia di finire sotto processo. Secondo una ricostruzione dell’uomo il mezzo scolastico “stava per scontrarsi con un altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto, un’auto sfiorata, che si è dileguata nel nulla”. L’autista ha spiegato ai carabinieri, in un primo momento di essere stato costretto a quella brusca manovra per evitare l’impatto frontale.

Una volta in ospedale però è stato sottoposto anche all’alcol test ed è lì che si è capito tutto.