Scutigere in casa perché non ucciderle e come allontanarle

Gli insetti come le scutigere non vanno assolutamente uccise per la loro utilità, ma si tiene lontano con i giusti rimedi naturali.

Alcuni insetti che entrano nelle case possono essere alquanto sgradevoli e fastidiosi, ma anche molto utili. È il caso delle scutigere che possono aiutare a debellare altri insetti. Vediamo come fare e perché sarebbe il caso di non ucciderle poiché possono rivelarsi alquanto vantaggiose per l’essere umano.

Scutigere in casa

Sono tra gli insetti maggiormente comuni e presenti nelle case, le scutigere si distinguono per il loro aspetto poco gradevole e per le sue tante zampe. Un insetto noto anche come centopiedi che può spaventare a causa del suo aspetto. Le sue tante zampe le permettono di muoversi rapidamente, con una certa velocità tra pavimenti tappeti eccetera.

Si distinguono per un corpo alquanto lungo e coriaceo. In natura esistono vari esemplari di questo insetto: alcune raggiungono le dimensioni di 3 cm, mentre altre arrivano sino ai 20. La sua conformazione fisica, il fatto che abbia tante zampe permette a questa specie di muoversi rapidamente sia per scappare dai pericoli ma anche per raggiungere le prede che incontra lungo il suo percorso.

Originaria della zona Mediterranea, le scutigere sono insetti che si adattano a diversi climi, eccezion fatta per le temperature fredde. Infatti, questa specie è presente soprattutto durante il periodo della bella stagione, quindi nella fascia tra la primavera e l’estate quando le temperature sono miti e calde. Proprio in casa, può trovare Il nascondiglio ideale dove è certa di trovare anche il cibo.

Proprio la casa, è il luogo in cui si annida maggiormente questo insetto e qui è possibile trovarla nelle fessure, gli angoli nascosti dei mobili o delle piante. Altre zone in cui ama stare sono le pareti dietro ai mobili oppure la parte posteriore dei battiscopa. In casa può entrare perché vi è buona umidità, oltre alla possibilità di poter trovare delle prede.

Scutigere in casa: perché non ucciderle

Considerando la presenza delle scutigere in casa, è possibile risolvere il problema alla radice cercando di eliminarle. Questa possibilità sarebbe veritiera nel caso in cui ci fosse un’invasione per cui bisognerebbe ricorrere all’aiuto di una ditta o di qualche esperto del settore per cacciarle.

Nel caso, in casa si trovasse soltanto a qualche esemplare, sarebbe meglio non ucciderla perché, nonostante questo aspetto poco gradevole, questo esemplare è in grado di portare notevoli benefici e vantaggi. Il motivo per cui sarebbe meglio evitare di ucciderla è perché appartiene alla famiglia degli insettivori, il che significa che entra nelle abitazioni per cercare delle prede di cui cibarsi.

Essendo un insettivoro, la scutigera si rivela molto abile nel cacciare tutti quegli insetti che ogni giorno sono presenti negli appartamenti. Infatti, la dieta di questo insetto si basa su una serie di altri parassiti quali i ragni, le cimici dei letti, gli scarafaggi, le mosche e le zanzare, solo per citarne alcune. Questo insetto se ne ciba cacciandole da casa ed evitando la loro presenza all’interno dell’appartamento.

Considerata un insetto utile proprio perché mangia tutti quegli insetti che sono alquanto fastidiosi e comuni nelle case, permettendo così di allontanarli e di fare le cosiddette pulizie di primavera.

Scutigere in casa: miglior rimedio

Come già detto, avere le scutigere in casa può non rappresentare una fonte di fastidio o problema, dal momento che uccidono tutti quelli insetti che sono alquanto comuni. Per evitare però di averne un’invasione, è meglio affidarsi a dei rimedi adatti per cacciarla ed evitarne gli ingressi in casa. Tra i vari dispositivi che si possono usare, il migliore è Ecopest Home, un repellente tecnologico e innovativo che, grazie agli ultrasuoni, scaccia qualsiasi insetto che si aggira nella proprietà.

Un repellente naturale che è un’opzione molto valida nei confronti di parassiti quali cimici, mosche, tarli del legno e tarme compreso anche i roditori. Questo repellente, collegato alla presa elettrica, permette di scacciare tutti questi insetti riuscendo così ad avere una casa accogliente ed ospitale garantendo la sicurezza, non solo degli esseri umani, ma anche degli animali domestici.

Sicuro da usare h24 7 giorni su 7, permette di fornire una protezione sicura entro un raggio di 250 metri quadrati. Inoltre è un repellente economico, ecologico del momento che non usa batterie, risulta silenzioso, senza emettere suoni fastidiosi ed è inodore, quindi non emana nessun odore sgradevole. Per le sue caratteristiche e per i benefici è riconosciuto come il miglior rimedio contro le scutigere in casa

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo come Ecopest home è consigliato dagli stessi consumatori che ne hanno tratto i migliori benefici.

Un dispositivo come Ecopest home è consigliato dagli stessi consumatori che ne hanno tratto i migliori benefici.

