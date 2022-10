Sean Penn in lutto: la madre Eileen Ryan, attrice famosa in tutto il mondo, è morta.

Sono giorni difficili per l’attore Sean Penn, che sta affrontando un terrbile lutto. Sua madre Eileen Ryan, attrice di fama mondiale, è morta ad un passo dal suo 95esimo compleanno.

Sean Penn in lutto: è morta la madre Eileen Ryan

Domenica 9 ottobre 2022 è morta la madre di Sean Penn, Eileen Ryan. A rendere pubblica la triste notizia è stato un portavoce della famiglia al The Hollywood reporter, senza chiarire le cause del decesso. Molto probabilmente, l’attrice si è spenta a causa dell’età, circondata dall’affetto di tutti i suoi familiari nella sua casa di Malibu, in California. Eileen avrebbe compiuto 95 anni il 16 ottobre.

Chi era Elieen Ryan?

Elieen Ryan, all’anagrafe Eliseen Rose Annucci, è nata nel 1927 a New York. La sua carriera nel mondo della recitazione inizia nel 1953 nel musical Sing Till Tomorrow, a Broadway. Subito dopo inizia a lavorare ad alcuni film. Il successo vero e proprio arriva con la serie tv The Twilight Zone. Negli anni Sessanta, Elieen decide di abbandonare il lavoro per dedicarsi al marito Leo Penn e ai figli.

I film più celebri della madre di Sean Penn

Quando i figli sono cresciuti, Eileen Ryan è tornata a recitare. Ha lavorato in diverse pellicole famose, alcune dirette dal marito o dal figlio Sean Penn, come: Magnolia, A distanza Ravvicinata e Berlino Opzione Zero. La sua ultima apparizione è del 2006, nel film Tutti gli uomini del re, diretto da Steven Zaillian.