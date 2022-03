Che tempo che fa, Sean Penn sulla guerra in Ucraina: “Tornerò in Polonia il 28”

La nota star di Hollywood Sean Penn, ospite di Fabio Fazio, ha dedicato una lunga riflessione alla guerra scoppiata in Ucraina.

“Non è possibile che stia succedendo tutto questo in Ucraina”, sono state queste le parole che il noto attore Sean Penn ha speso nel corso della sua lunga riflessione a Che tempo fa. La star di Hollywood, intervenuta in collegamento ha toccato diversi aspetti del conflitto della guerra in Ucraina partendo proprio dal suo recente viaggio in quelle zone nelle quali si era recato per girare un documentario.

Proprio riguardo a ciò ha annunciato che prossimamente effettuerà un nuovo viaggio: “Tornerò in Polonia il 28, forse anche in Ucraina, per cercare di dare una mano, anche con aiuti elementari, kit igienici, lavorando anche con le organizzazioni della società civile del posto”.

Sean Penn: “Mi preoccupo molto per Zelensky e l’Ucraina”

L’attore ha espresso grande stima per il presidente dell’Ucraina Zelensky: “Mi sono visto con il presidente Zelensky sia un giorno prima dell’invasione sia nel giorno dell’invasione”.

Ha poi aggiunto: “Questo coraggio, la dignità […] E anche come abbia unito il Paese. È stato un momento incredibile. Sono infinitamente colpito dalla sua personalità e mi preoccupo molto per lui e per l’Ucraina”.

“Sono un popolo di lottatori”

Il pensiero di Sean Penn è stato infine rivolto a quanti sono stati costretti a lasciare le proprie vite, le proprie case in Ucraina: “Sono rimasto colpito, non so se le persone stessero lasciando il paese con la voglia e la speranza di tornare, ma nessuno voleva andare via dalle loro case, dalla loro vita e soprattutto dal loro paese.

Le donne e i bambini erano tutte insieme, i padri e figli sono rimasti a combattere. Sono un popolo di lottatori“.