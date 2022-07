Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli. A rendere nota la notizia è stato il Borussia Dortmund, club tedesco in cui milita l'attaccante.

Brutte notizie per la Bundesliga, in particolare per il Borussia Dortmund: il neo acquisto Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli. La diagnosi è arrivata in seguito ad un malore dopo gli allenamenti.

Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli: dramma per il giocatore del Borussia Dortmund

Sarà fermo per un bel po’ il gioiellino da 31 milioni appena comprato dai campioni d’Olanda dell’Ajax. Sebastien Haller, oltre a conoscere bene la Bundesliga dopo la sua esperienza a Francoforte, ha scelto la casacca giallo nera per raccogliere l’eredità di Erling Haaland, ma ora c’è una sfida più importante per lui. L’attaccante ivoriano di 28 anni, classe 1994, dovrà sconfiggere un tumore ai testicoli.

Il commento del Borussia Dortmund e del ds Kehl

Il club tedesco, in una nota ha scritto: “Haller non stava bene dopo l’allenamento di lunedì mattina. Nel corso di esami medici è stato scoperto un tumore ai testicoli. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato“. Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund ha commentato la notizia dicendo che “è stato uno choc per Haller e per tutti noi. L’intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione.

Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile“.