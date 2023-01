"Sei come una figlia per me": Mara Venier commuove Alessia Marcuzzi

"Sei come una figlia per me": Mara Venier commuove Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata ospite dell’amica e collega Mara Venier a Verissimo e la dedica della conduttrice l’ha fatta commuovere fino alle lacrime.

Mara Venier: la dedica a Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata ospite a Domenica In, dove Mara Venier ha sottolineato quanto terrebbe in considerazione il loro rapporto, quello che lei considera come quello di una madre verso la figlia. Nel sentire le parole della padrona di casa di Domenica In, Alessia Marcuzzi non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione e la sua gioia.

“Quando eravamo a Milano e tu eri in un momento così complicato ho iniziato veramente a volerti bene perché lì è scattata in me una cosa materna nei tuoi confronti che non è mai andata via”, ha dichiarato Mara Venier, a cui Alessia Marcuzzi ha subito risposto commossa: “Ti voglio bene, ti vorrei baciare”.

A seguire Mara Venier ha sottolineato di trovare che Alessia Marcuzzi stia meglio da quando avrebbe preso quale chilo in più: “C’è stato un momento dove eri troppo magra, ora sei bella come mai ti ho visto.

Ti vedevo troppo magra. Ecco perché continuavo a farti l’amatriciana”, ha affermato.

Gli ultimi mesi non sono stati particolarmente semplici per la conduttrice, che ha annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Di recente la stessa Alessia Marcuzzi ha svelato i motivi che l’hanno portata a fare questa scelta.