"Sei un'oca": il siparietto tra Fedez e Chiara Ferragni diverte i fan

Fedez e Chiara Ferragni si sono resi protagonisti di un siparietto ironico sui social che non ha mancato di divertire i loro numerosissimi fan.

Fedez e Chiara Ferragni: il siparietto ironico

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto divertire i loro fan dei social con un momento ironico della loro quotidianità in famiglia: il rapper ha usato un giocattolo dei figli (che ripeteva alcune parole) per dire a sua moglie “sei un’oca” e lei per tutta risposta lo ha mandato a quel paese. In tanti tra i fan dei social si sono divertiti per il siparietto tra i due che non mancano di condividere dettagli e retroscena della loro vita con i loro follower.

L’annuncio

Nei giorni scorsi Fedez ha anticipato che dopo il Festival di Sanremo lui e Chiara Ferragni faranno un annuncio speciale ai fan e in tanti sono quindi in attesa di saperne di più. Il rapper per il momento ha smentito che si tratti dell’arrivo di un terzo bebè, ma nelle scorse ore Chiara Ferragni ha dato adito ai rumor in merito a una sua presunta terza gravidanza con un video su TikTok.

Nei prossimi mesi la coppia traslocherà in una casa più grande accessoriata con tutti i comfort dove potrà avere i giusti spazi per sé e per i due figli, Leone e Vittoria. In tanti si chiedono se con l’arrivo della nuova casa i due annunceranno presto l’arrivo anche di un terzo bebè.