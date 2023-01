Alcuni indizi spuntati in rete hanno fatto sì che si avvicendassero i rumor in merito a una presunta terza gravidanza di Chiara Ferragni.

Da giorni sui social hanno iniziato a intercorrersi voci in merito a una presunta terza gravidanza di Chiara Ferragni e in queste ore lei è intervenuta con un video su TikTok che ha fatto aumentare le indiscrezioni.

Chiara Ferragni: il terzo figlio

Chiara Ferragni e suo marito Fedez non hanno fatto segreto di desiderare un terzo bambino dopo i piccoli Leone e Vittoria e, attraverso i social, il rapper ha anche svelato che lui e sua moglie daranno un annuncio importante dopo la fine del Festival di Sanremo 2023. A far aumentare le voci in merito a una presunta terza gravidanza dell’influencer ci ha pensato lei stessa pubblicando in queste ore un video su TikTok dove la si vede guardare prima la foto di suo figlio Leone, e poi quella di sua figlia Vittoria.

“Questo è il figlio che ti ha fatto venire voglia di farne altri” si legge nella clip postata dall’influencer, e ancora: “Questa è la figlia che ti ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”. Nel video Chiara Ferragni ha fatto alcune espressioni ironiche e buffe, e ha finito per convincere ancora di più i fan che lei e Fedez siano alla ricerca di un terzo bambino. Qualcuno sui social si è spinto persino ad ipotizzare che i due siano pronti ad adottare, ma sulla questione non sono emerse conferme.

Fedez: il desiderio di un altro figlio

Dopo la malattia che lo avevo colpito lo scorso aprile il marito di Chiara Ferragni aveva confessato in un’intima intervista di volere almeno un altro bambino. Lui e l’influencer realizzeranno questo grande sogno?

“Come mi vedo tra 10 anni? Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”, aveva dichiarato.