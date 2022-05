Selvaggia Lucarelli rimprovera Ilary Blasi: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli ha rimproverato Ilary Blasi per un gesto da lei compiuto su un treno. Cos'è successo.

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha scagliato una frecciatina contro Ilary Blasi per una sua foto su un treno.

Selvaggia Lucarelli contro Ilary Blasi

Selvaggia Lucarelli ha bacchettato Ilary Blasi che, nelle ultime ore, si è mostrata mentre era seduta su un treno con le scarpe poggiate sul sedite difronte a lei.

“Routine”, ha scritto la conduttrice, di ritorno a Roma dopo una diretta all’Isola dei Famosi. Il suo messaggio è stato prontamente condiviso dalla giornalista, che sui social ha scritto: “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte”. Ilary Blasi replicherà alle parole spese da Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti?

Ilary Blasi: L’Isola dei Famosi

La moglie di Francesco Totti è stata confermata per la seconda volta al timone dell’Isola dei Famosi e in tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà questa nuova edizione del programma, che la vede al fianco – in veste di opinionisti – di Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Al momento sembra che si siano placate le indiscrezioni in circolazione in merito a una presunta crisi tra la conduttrice e suo marito, Francesco Totti. Lei e l’ex calciatore hanno smentito più volte l’indiscrezione dopo che lui è stato avvistato allo stadio con Noemi Bocchi. “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini.

E vanno rispettati”, ha dichiarato Totti dopo quanto accaduto, e a lui ha fatto eco Ilary Blasi affermando: “In vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così”