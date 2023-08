Anche se è in vacanza dall’altra parte del mondo, Selvaggia Lucarelli ha voluto dedicare qualche minuto della sua giornata alle notizie sulla nuova stagione di Ballando con le Stelle. La giornalista è stanca e si è detta pronta a togliere “il tappo“.

Selvaggia Lucarelli è davvero stata fatta fuori da Ballando con le Stelle? Da mesi, ormai, non si fa che parlare d’altro. Mentre Milly Carlucci sottolinea che non c’è ancora nulla di definitivo nella prossima stagione dello show danzante, la giornalista ha perso la pazienza e si è detta pronta a vuotare il sacco su tutte le notizie che sono state date negli ultimi tempi.

Via Instagram, Selvaggia ha tuonato:

“Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…”.