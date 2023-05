Semifinale Amici 2023, Maddalena Svevi prima eliminata: la reazione tra le lacrime

Maddalena Svevi è stata la prima eliminata durante la semifinale di Amici 2023: si contendeva il posto per il ballo in finale con Isobel Kinnear e Mattia Zenzola

Maddalena Svevi fuori da Amici 2023. È stata la prima eliminata durante la semifinale di ieri, sabato 6 maggio 2023. Si contendeva il posto per il ballo in finale con Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, entrambi scelti dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Era l’ultimo posto per la finale

Si era sfidata con i cantanti Aaron e Wax per l’ultimo posto in finale. Appreso di aver perso, la ballerina classe 2005 è scoppiata a piangere. «È accaduto perché i posti in finale sono 4, solo per questo» ha cercato di consolarla Maria De Filippi. Fortemente voluta nel programma sin dall’inizio dal coreografo e insegnante di danza Emanuel Lo, il percorso di Maddalena all’interno della scuola di Amici è stato ostacolato da Alessandra Celentano che non la riteneva all’altezza degli altri ballerini, in particolar modo di Isobel, sua allieva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La sfida dell’eliminazione

Era la quarta manche e Aaron, Maddalena e Wax erano ancora senza maglia. Toccava a loro tre. Ma di maglia ne era rimasta una sola. Wax si è esibito cantando Anni 70, il suo nuovo inedito. Aaron ha scelto di puntare sulla familiarità del suo primo inedito, Universale, riproponendolo in una sfida così decisiva. Contro di loro, Maddalena ha subito avuto la peggio ed è stata la prima dei tre a essere eliminata. Nel ballottaggio finale tra Wax e Aaron, è stato il primo ad aggiudicarsi l’ultima maglia per la finale di domenica 14 maggio 2023.

Chi è Maddalena Svevi?

Ballerina nata a Genova, Maddalena Svevi ha approcciato al mondo della danza quando era ancora piccolissima. Dopo avere frequentato la Naima Academy, è entrata nell’Experience Dance Company, prestigioso percorso professionale dedicato a giovanissimi talent nel mondo della danza. Nel 2020, Maddalena ha fatto parte del corpo di ballo de Il cantante mascherato, format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La giovane ha poi partecipato allo spettacolo teatrale Un papà sotto l’albero ed è stata protagonista del videoclip della canzone Perfetta Così di Aka7even. Nella scuola di Amici si è avvicinata sentimentalmente al collega Mattia.