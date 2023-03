Semina del prato veloce: consigli e il miglior prodotto

Per la semina del prato in tempi veloci sono necessari alcuni passaggi come l'irrigazione e il giusto prodotto da usare.

Avere un prato rigoglioso e sempre più verde è un piacere per gli occhi. Con l’arrivo della primavera, cominciano, per chiunque abbia un giardino, le operazioni di giardinaggio. In questo periodo si inizia la semina del prato veloce in modo da averlo omogeneo e di un bel colore verde per la bella stagione. Vediamo quale è il prodotto migliore da usare.

Semina del prato veloce

La semina del prato, quindi renderlo maggiormente rigoglioso e verde, sembra, almeno in apparenza, un compito facile, ma in realtà non è così dal momento che bisogna tenere conto di alcuni fattori. La resa estetica di un manto erboso dipende da una serie di fattori, come la scelta delle sementi, l’epoca della semina.

Sono considerazioni che è necessario fare in modo da ottenere i giusti risultati per la crescita e sopravvivenza. L’inverno e l’estate non sono consigliate dal momento che le temperature in aumento e molto comode possono portare a delle problematiche per cui i semi non riescono a svolgere le loro funzioni vitali.

La stagione invernale non è altrettanto indicata a causa delle temperature rigide che possono bloccare le sementi e, quindi, i periodi di germinazione. Bisogna farlo intorno a una temperatura di 15° che deve essere costante per tutto il tempo della semina. Proprio in base a questi fattori, la primavera e l’autunno sono le stagioni migliori.

Sono considerate stagioni adatte per le temperature miti, ma anche per evitare di incorrere in erbacce o infestanti. In questo periodo si ha la possibilità avere un tappeto erboso che sia uniforme e fitto in poco tempo e anche a lungo.

Semina del prato veloce: come fare

Esistono diverse varietà e tipologie di semi e semina a seconda del risultato che si vuole ottenere. La semina di un prato dipende anche da una serie di fattori come il clima, l’esposizione del terreno e anche l’uso che si intende fare del proprio manto erboso. Si ha bisogno di una buona esposizione e di un terreno che sia ben drenato, oltre alla giusta umidità.

Bisogna poi eliminare qualsiasi infestante in modo da ripulirlo. In seguito, bisogna dissodare l’area e rastrellare molto bene. È fondamentale poi un buon sistema di drenaggio e di irrigazione insieme anche a un prodotto come AquaGrazz che permette di renderlo maggiormente rigoglioso e bello per la stagione estiva.

È molto importante anche valutare il periodo della semina del prato veloce che dipende dai tipi di semi scelti, oltre alle caratteristiche del terreno e alle diverse condizioni climatiche. Si aggiunge poi del compost o anche delle sostanze che permettono di ottenere una buona resa del prato e drenaggio. Fondamentale poi livellare il terreno in modo che sia tutto omogeneo e non ci siano buche.

Per quanto riguarda i semi bisogna distribuirli in modo uniforme e omogeneo evitando di lasciare buchi o spazi vuoti. Terminata la fase di semina si passa all’innaffiatura del prato evitando di eccedere eccessivamente con l’acqua e senza causare ristagni d’acqua che rovinano il terreno facendo marcire i semi.

Semina del prato: miglior rimedio

Sono molti che, per la semina del prato e farlo crescere in modo rigoglioso, optano per l’uso di fertilizzanti, ma questi prodotti risultano eccessivamente dannosi. Per il manto erboso, la soluzione è AquaGrazz, un sistema che permette di avere un prato più verde e sano in modo da farlo crescere in tempi rapidi.

Una soluzione adatta per qualsiasi terreno o condizione climatica e che non necessita neanche di eccessiva manutenzione dal momento che permette di ottenere risultati eccellenti. Permette di prendersi cura del prato in qualsiasi situazione, soprattutto in estate, quando a causa della siccità rischia di danneggiarsi.

Un rimedio naturale che permette di avere un prato di un verde sano e vivo con un aspetto omogeneo e folto. Grazie a questo prodotto, le radici crescono rapidamente fino a 30 cm nel terreno con una germinazione di soli 5 giorni rispetto ad altri prodotti che impiegano molto più tempo con risultati non sempre soddisfacenti.

Grazie ai benefici dimostrati, alla qualità del prato e al rapporto qualità prezzo, è definita la soluzione perfetto per un prato folto e rigoglioso.

AquaGrazz è una formula in mousse dal colore naturale che è in grado di coprire le chiazze o le zolle arse o bruciate dal sole o continuamente distrutte dal calpestio. Una soluzione per il giardinaggio facile e veloce che resiste alle erbacce e malattie senza bisogno di eccessiva manutenzione.

Un investimento che assorbe rapidamente che permette di seminare nei luoghi asciutti o danneggiati da animali. Permette di annaffiare e seminare il prato rapidamente.

All’interno della confezione si trova la pistola a spruzzo, il contenitore, il liquido fissante, il sacchetto di sementi, l’adattatore per il tubo per l’irrigazione e il manuale delle istruzioni.

Questo prodotto non è reperibile nei negozi o internet, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale, si compila il modulo con le proprie generalità per approfittare della promozione di una confezione di AquaGrazz al costo di 59,99€ invece di 79,99. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

