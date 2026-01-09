Nel 2025 in Italia, il numero dei senzatetto morti è aumentato, confermando un’emergenza sociale silenziosa ma drammatica. Secondo i dati di fio.PSD, le persone senza dimora decedute sono state 414, segnando un incremento rispetto all’anno precedente e mettendo in luce fragilità, condizioni di vita precarie e carenze nei sistemi di tutela.

Tragedia silenziosa: i senzatetto in Italia continuano a morire

I dati raccolti mostrano quanto la vita per chi è senza dimora sia fragile e complessa. Molte morti derivano da situazioni intrecciate di malattia, povertà, violenza, dipendenze o esclusione sociale. Anche se i mesi invernali fanno temere un picco di decessi, le statistiche mostrano che le morti non differiscono drasticamente dal resto dell’anno: gennaio 2025 ha registrato 44 casi, simile ai 37 di agosto o ai 38 di aprile. Ciò riflette, secondo gli esperti, l’efficacia dei piani emergenziali invernali attivati dai comuni, con posti letto aggiuntivi, accoglienza prolungata e maggiore presenza delle unità mobili.

Secondo il report, interventi più strutturali e continuativi sarebbero indispensabili per prevenire altre morti: più esami medici, cure, assistenza sociale e progetti di housing first per favorire l’autonomia abitativa delle persone senza dimora. “Servirebbe molta più attenzione anche nel resto dell’anno, oltre la logica dell’emergenza“, evidenzia il report.

Per raccogliere dati più completi, a fine gennaio è in programma la prima indagine nazionale “Tutti Contano”, promossa da ISTAT in collaborazione con fio.PSD, che coinvolgerà volontari nelle 14 città metropolitane italiane per intervistare le persone senzatetto.

Senzatetto in Italia, nel 2025 è aumentato il numero dei morti

Nel 2025, 414 persone senza dimora hanno perso la vita in Italia, registrando un aumento del 6% rispetto ai 391 decessi del 2024. A confermare il fenomeno è l’Osservatorio sulle Persone Senza Dimora di fio.PSD, che documenta mese dopo mese la persistenza di questa emergenza sociale. La maggior parte dei decessi si concentra tra inverno e primavera, con 226 morti registrate in quei mesi, ma il numero resta significativo anche nel resto dell’anno, oscillando tra i 21 e i 42 casi mensili.

La maggioranza delle vittime è di sesso maschile, circa nove su dieci, e più della metà sono cittadini stranieri provenienti da paesi extraeuropei, in particolare Marocco, Tunisia, Bangladesh, India e Pakistan. Le persone muoiono a tutte le età: dai neonati agli anziani, con un’età media di 46,3 anni, che sale a 82 anni tra gli italiani.

“La strada, luogo di esposizione costante a violenze, incidenti, malattie e solitudine, deve diventare il punto di partenza per un lavoro di prossimità capace di attivare percorsi di tutela e di uscita dalla marginalità“, si legge nel report.

Geograficamente, oltre la metà dei decessi si concentra nel Nord del Paese, con Lombardia, Veneto e Piemonte tra le regioni più colpite. Tra le città, Roma registra il maggior numero di morti (48 in provincia e 36 in città), seguita da Milano e Torino, ma la maggior parte dei decessi avviene in provincia, spesso anche in comuni piccoli.

Le morti avvengono soprattutto in spazi pubblici come strade, parchi o aree aperte, circa un terzo del totale, mentre molti altri casi si registrano in edifici abbandonati o ripari di fortuna. Le principali cause sono malori e malattie (42%), eventi traumatici o incidenti (40%), suicidi (10%) e annegamenti (10%).

Michele Ferraris, coordinatore nazionale del progetto “Tutti Contano”, sottolinea: “L’obiettivo è avere informazioni per andare oltre l’approccio più diffuso, ovvero un atteggiamento di condanna o pietistico“.