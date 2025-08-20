Giallo a Terni, in Umbria, dove una donna di 70 anni è stata sepolta in giardino. A lanciare l’allarme la figlia. Ecco cosa sappiamo.

Terni, 70enne sepolta in giardino: l’allarme della figlia

Iera sera i Carabinieri hanno trovato il cadavere di una donna di 70 anni sepolta in giardino in provincia di Terni.

L’allarme era stato lanciato dalla figlia che non aveva più notizie da tempo della madre. I militari hanno così iniziato le ricerche fino alla macabra scoperta. Il corpo della 70enne era già in evidente stato di decomposizione, tanto da pensare che la donna possa essere morta diversi mesi fa. Sarà l’autopsia a rispondere a questa domanda. Intanto si fanno le prime ipotesi su cosa sia successo.

Terni, 70enne sepolta in giardino: indagini in corso

Al momento non sai chi e perché abbia seppellito la 70enne in giardino in provincia di Terni, né se la donna sia stata uccisa o se sia morta per cause naturali e poi appunto sepolta. Le indagini sono ora in corso, come si legge su FanPage, la donna continuava a percepire la pensione visto che, il decesso, non è mai stato dichiarato. La donna aveva ben 5 figli, chi di loro sapeva della morte della madre? Al momento tutte le piste sono aperte.