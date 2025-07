Un tragico episodio ha scosso la comunità di Terni, dove una donna incinta è precipitata dal secondo piano di un edificio. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica del dramma.

Terni, donna incinta precipita dal secondo piano: tragico epilogo

Una donna incinta, quasi al nono mese di gravidanza, è precipitata questa mattina dal secondo piano di un palazzo situato in via Sardegna, nel quartiere Borgo Bovio a Terni.

Nonostante il tempestivo intervento medico e un parto cesareo d’emergenza, il bambino che portava in grembo non ce l’ha fatta.

La donna, trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni, si trova ora in condizioni critiche con diverse fratture, tra cui vertebrali e alle caviglie.

Terni, donna incinta precipita dal secondo piano: le prime ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, coordinati dalla Procura di Terni, l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario. La donna, una trentunenne di origine albanese, era seguita per problemi di salute mentale e aveva appena lasciato il reparto psichiatrico dell’ospedale di Foligno dopo un lungo ricovero.

Viveva con il marito e non aveva altri figli. Le autorità stanno approfondendo il suo percorso terapeutico e il contesto familiare, escludendo per ora l’intervento di terzi e concentrandosi sulle cause che potrebbero averla portata a compiere questo gesto estremo.