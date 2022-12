In Campania scatta il sequestro da 70mila euro ad un parroco dopo la sparizione delle offerte della chiesa.

Il religioso è stato indagato dopo una verifica della Guardia di Finanza per presunta appropriazione indebita ed aggravata di offerte e questue devolute dai fedeli della parrocchia di S. Modesto a Benevento.

Sequestro da 70mila euro ad un parroco

La Procura della Repubblica di Benevento ha ipotizzato questo profilo penale nei confronti dell’ex parroco, nei confronti di cui la Guardia di Finanza ha già eseguito un sequestro preventivo di 68.230 euro.

Tutto aveva avuto origine con la perquisizione effettuata nel novembre 2021 dalla Polizia postale. In corso di verifica vennero rinvenuti 170.000 euro in contanti. La pista battuta dagli inquirenti è quella per cui circa il 40% di quella somma proveniva “da elargizioni, offerte e questue devolute dai fedeli della Parrocchia per i lavori di ristrutturazione della chiesa”.

Il vano tentativo di recupero

C’era stato, come spiegano i media, anche un tentativo recupero di quella somma da parte dell’attuale reggente della Parrocchia di San Modesto, tentativo andato a vuoto.

Poi era stata sporta una querela. Secondo quanto sostenuto dalla Procura il religioso non avrebbe mostrato “alcuna intenzione di restituire la somma devoluta alla Parrocchia e destinata alla ristrutturazione della stessa”.