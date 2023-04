Seregno (MB), trovato senzatetto carbonizzato in un parcheggio: non si esclude l'omicidio

Seregno (MB), trovato senzatetto carbonizzato in un parcheggio: non si esclud...

Trovato dai Carabinieri di Soregno, in provincia di Monza, il corpo carbonizzato di un uomo senzatetto. Non si esclude possa trattarsi di omicidio, in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Non si esclude l’omicidio

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 20 aprile, nel parcheggio sotterraneo di via Odescalchi a Seregno. Il corpo dell’uomo, che con ogni probabilità era un senzatetto appunto, sarebbe rimasto carbonizzato da un incendio divampato all’interno dell’autorimessa. Al momento non ci sono maggiori dettagli che possano far luce sulle cause del rogo: gli agenti della sezione operativa non escludono nessuna pista d’indagine, neanche quella di omicidio. Potrebbe, tuttavia, essersi trattato anche di un incidente, magari causato da una sigaretta o qualcosa di simile. Nessun danno alla struttura e alle auto circostanti (questo insospettisce i carabinieri che conducono le indagini sulla possibile natura dolosa del gesto da parte di terzi).

Altro senzatetto morto a Udine

Il cadavere di un altro clochard è stato trovato nelle prime ore dello scorso 15 aprile a Udine, all’interno della galleria tra via Volontari della libertà e via San Daniele. A lanciare l’allarme è stata una ragazza che, nel tragitto per tornare a casa, ha notato l’uomo a terra lungo la strada. Dopo la chiamata sono tempestivamente intervenuti sul posto gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile. Con loro anche il medico legale che, all’arrivo sul luogo del ritrovamento, non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del senzatetto.