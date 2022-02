Serena Enardu lontana dal figlio per 10 mesi: “L’importante è che sia felice”

Serena Enardu ha svelato i motivi per cui lei e suo figlio Tommaso staranno lontani per 10 mesi.

Per quasi un anno Serena Enardu e suo figlio Tommaso staranno lontani e la stessa influencer ha spiegato perché attraverso i social.

Serena Enardu lontana dal figlio

Per ben 10 mesi Serena Enardu e suo figlio Tommaso staranno lontani. Il giovane avrebbe infatti deciso di andare a studiare all’estero e attraverso i social l’ex fidanzata di Pago ha svelato di essere felice per lui: “L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”, ha dichiarato l’influencer sarda, aggiungendo anche che suo figlio si recherà a studiare negli Stati Uniti (per l’esattezza a Los Angeles).

Durante i 10 mesi di permanenza negli States, il figlio dell’influencer alloggerà presso la casa di una famiglia del posto. Serena Enardu andrà a trovarlo dopo circa 6 mesi: “Prima non si può”, ha precisato.

Serena Enardu: il padre di suo figlio

In queste anni Serena Enardu ha fatto parlare di sé soprattutto per via dei suoi numerosi tira e molla con Pacifico Settembre, in arte Pago. L’influencer non ha mai parlato volentieri del padre di suo figlio, con cui la relazione sarebbe naufragata poco tempo dopo che lei ha scoperto di essere incinta:

“Ci siamo lasciati quando io ero incinta di un mese.

La vicenda è delicata. Quando Tommaso sarà più grande, laddove lo vorrà fare, ne parlerà lui. Io non voglio aggiungere altro, è una questione estremamente personale”, ha ammesso. Oggi lei e suo figlio Tommaso hanno un profondo legame e fino ad ora non si erano mai separati per così tanto tempo.