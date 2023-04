Serie A, cosa deve fare il Napoli per vincere lo scudetto domenica

Tutta Napoli è in attesa di festeggiare il terzo scudetto della sua storia. La squadra di Spalletti ha fin qui dominato la Serie A 2022/23 ed è ormai solo questione di tempo prima che i tifosi possano scendere in piazza con le bandiere tricolori.

Cosa deve fare il Napoli per vincere lo scudetto domenica

Nel posticipo della 31esima giornata di campionato il Napoli ha battuto per la seconda volta in stagione la Juventus, proiettandosi a +17 sulla seconda in classifica (la Lazio sconfitta nell’ultimo turno con il Torino). Un distacco impressionante che potrebbe permettere ai partenopei di vincere lo scudetto a sei giornate dalla fine della Serie A. Perché accada serve una combinazione di risultati specifica.

Vincere e sperare in un passo falso della Lazio

Gli azzurri sono attesi dal derby campano con la Salernitana che si disputerà sabato. Per vincere lo scudetto questo fine settimana il Napoli deve battere la squadra di Paulo Sousa e sperare in un passo falso della Lazio. I biancocelesti giocheranno in trasferta nel pomeriggio di domenica contro l’Inter: una sfida non certo facile. Se il Napoli farà tre punti e la Lazio non porterà a casa una vittoria, l’11 di Spalletti sarà campione d’Italia.