Serie A, il Monza esonera Stroppa: la panchina va a Palladino

Nonostante il punto contro il Lecce, l'AC Monza esonera Stroppa. Al suo posto già c'è Palladino, già allenatore della primavera.

Giovanni Stroppa è stato esonerato dal suo incarico di allenatore del Monza. La sua avventura in Serie A è durata poco a causa degli insuccessi della squadra della Brianza.

Al posto del tecnico Stroppa è subentrato Raffaele Palladino.

Il nuovo tecnico del Monza viene dalla primavera della squadra lombarda ed esordirà in un match tosto, quello contro la Juventus di Massimiliano Allegri che è a caccia di vittorie. Palladino già ha preso in mano la prima squadra ed ha fatto svolgere ai suoi ragazzi delle sessioni di allenamento in vista della prossima partita.

Il comunicato dell’AC Monza

L’annuncio dell’esonero di Stroppa è stato dato proprio dal club.

Come si legge sui Social Network, l’AC Monza “comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro“. La squadra lombarda, neopromossa in Serie A in 6 partite ha conquistato solo un punto contro il Lecce domenica scorsa, l’11 settembre 2022.