Serie A, Inter-Milan 5-1: nerazzurri travolgono i "diavoli". Inzaghi: "Ero preoccupato per il match"

Sconfitta pesantissima per il Milan di Pioli e vittoria dell'Inter di Inzaghi che si è imposta con il punteggio di 5-1. È la quinta vittoria di fila per i nerazzurri.

L’Inter di Simone Inzaghi, in questa prima parte di campionato appare inarrestabile. I nerrazzurri hanno travolto il Milan di Stefano Pioli con il risultato finale di 5-1. Hanno segnato Mkhitaryan con una doppietta, Marcus Thuram, Calhanoglu e Frattesi al 90+3 di recupero.

Serie A, le formazioni ufficiali di Inter Milan

Di seguito le due formazioni che sono scese in campo nei primi minuti della partita:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

I momenti salenti della partita

L’Inter ha saputo tirare fuori le unghie già dal primi minuti della partita, al sesto minuto, con Mkhitaryan che ha finalizzato una bella azione partita da un Dumfries in stato di grazia. Il gol verrà poi validato dal VAR che confermerà l’1-0. Dovremo aspettare mezz’ora per vedere la seconda rete ed è di nuovo l’inter, questa volta con Marcus Thuram, a stregare la porta avversaria. Rientrati dallo spogliatoio con il punteggio di 2-0, questa volta è intervenuto il Milan che ha riaperto i giochi con Leao, siglando il 2-1. La magia sarà di breve durata. Al 69esimo arriva la doppietta di Mkhitaryan, seguita dal rigore di Calhanouglua al 79esimo. A chiudere il conto ci penserà infine Frattesi.

Inzaghi: “Non siamo la squadra più forte d’Italia”

Nelle parole di Simone Inzaghi davanti ai microfoni c’è stata grande soddisfazione, ma allo stesso tempo la grande voglia di lavorare e di guardare alle prossime partite: “Non siamo la squadra più forte d’Italia. Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione e giocato un grandissimo derby perché siamo sempre rimasti concentrati, abbiamo fatto gol nei momenti giusti anche con gli ingressi dalla panchina che hanno inciso. Complimenti a questi ragazzi, non è nulla ma c’è la soddisfazione di aver regalato questa vittoria alla famiglia Inter. Ora il difficile, con una serie di partite ravvicinate. Dobbiamo prepararci bene”.

Record negativo per Stefano Pioli

Solo due anni fa, il Milan di Pioli era stato incoronato campione d’Italia, eppure nella sua storia da allenatore rossonero c’è un record negativo. I rossoneri hanno perso il derby per cinque volte consecutive, un boccone difficile da mandare giù. Ad ogni modo Pioli non si sente nella posizione di doversi scusare con i tifosi: “Il peccato più grande? Aver preso gol quando sembrava potessimo sistemare le cose. Abbiamo avuto una discreta qualità ma disattenti sulle ripartenze. Meritatamente abbiamo accorciato perché la partita la stavamo facendo noi, eravamo in partita fino al 3-1 poi è finita. Non sono d’accordo con chi dice che dobbiamo chiedere scusa ai tifosi del Milan. Secondo voi volevamo prendere 5 gol dall’Inter? Bisogna chiedere scusa quando non fai volutamente qualcosa”.