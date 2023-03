Serie A, la Fiorentina stende la Cremonese: Mandragora e Cabral lanciano i viola

Dopo il successo europeo la Fiorentina non si ferma e stende anche la Cremonese. I viola si impongono 2-0 in Lombardia, dominando e andando a segno con i gol di Mandragora e Cabral.

Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Galdames, Tsadjout; Dessers. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Felix, Acella, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Okereke.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Dodò; Amrabat, Mandragora, Barak; Saponara, Cabral, Ikonè. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vanucchi, Igor, Ranieri, Venuti, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Sottil, Brekalo, Nico Gonzalez, Jovic, Kouamè

Il primo tempo

I lombardi partono subito all’attacco e spaventano la Fiorentina con Dessers, ma la conclusione termina alta. I viola però crescono e prendono in mano il pallino della partita, fino al gol di Rolando Mandragora, che con una conclusione mancina sblocca la partita al 27′. Prima frazione di gioco in totale controllo dei viola.

La ripresa

Nel secondo tempo lo spartito non cambia e la Fiorentina chiude i conti con l’ennesimo gol di Cabral, reduce da un periodo d’oro. Finale in attacco per i lombardi che reagiscono d’orgoglio ma non riescono a trovare lo spunto decisivo per far male. E la Serie B è sempre più vicina, visto che la squadra di Ballardini resta fanalino di coda del campionato.