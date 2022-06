Serie A, Redbird ha acquistato il Milan: è ufficiale

Il passaggio di consegne è ormai ufficiale: il Milan non è più di Elliot ed è stato acquistato dal fondo americano Redbird

Limati infine anche gli ultimi dettagli. Da ieri avevano già iniziato a circolare le voci di un accordo trovato per la cessione della squadra neo-campione d’Italia, l’AC Milan, dal fondo americano Elliot al… fondo americano Redbird.

Adesso è arrivata l’ufficialità.

Il Milan passa di mano: Elliot cede il club dopo 4 anni

La famiglia Singer, che controlla il fondo speculativo Elliot, aveva acquistato il Milan nel 2018, in un momento di grave difficoltà del club rossonero. Il Milan a quei tempi faticava a qualificarsi per le coppe europee e aveva i conti pesantemente in rosso. Elliot, affidandosi agli uomini giusti, in primis Paolo Maldini, ma anche Ivan Gazidis e, inizialmente Zvonimir Boban, è riuscita in poco tempo a far tornare il club ai suoi antichi fasti.

Dal ritorno in Champions League ottenuto al termine della stagione scorsa, fino alla vittoria del campionato della stagione 2021/22.

Il Milan è di Redbird: il comunicato ufficiale

L’ufficialità della cessione, in forma di comunicato uscito sul sito del Milan, è arrivata questa mattina: “RedBird Capital Partners ed Elliott Advisors UK Limited hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird del Milan.

Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022.” La valutazione del club è stata di 1,2 miliardi di euro e, negli accordi, è stato previsto che Elliot rimarrà in società con una quota di minoranza.