Sfratto Olgettine, Alessandra Sorcinelli: "I figli di Berlusconi non stanno rispettando il suo volere"

Anche Alessandra Sorcinelli, come Barbara Guerra, si è opposta con decisione al provvedimento degli eredi di Silvio Berlusconi di sfrattarla dalla villa che le era stata concessa dal Cavaliere come risarcimento per danno d’immagine.

Attraverso una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, Sorcinelli ha annunciato che farà causa contro la famiglia di Berlusconi. Ha poi spiegato di aver registrato degli audio con il Cavaliere al fine di tutelarsi, precisando anche: “Dopo diversi incontri tra noi, i nostri legali e Silvio Berlusconi. Il Presidente voleva trovare una strada più che amichevole per realizzare questa cosa. Voleva lasciarci serene per il resto della nostra vita prendendo l’impegno di sistemare tutto, una volta per tutte dopo il processo”.

Sfratto Olgettine, Alessandra Sorcinelli sul provvedimento: “Ho fatto causa”

Proprio in merito alla decisione di fare causa, Alessandra Sorcinelli ha

spiegato di aver scelto di portarla avanti quando le è stata recapitata la raccomandata nella quale le veniva comunicato che il 31 dicembre sarebbe scaduto il contratto di comodato d’uso della villa. In merito a tale contratto ha aggiunto che “risale al 2015 e non ha scadenza” e che “per un eventuale rilascio è previsto un preavviso di un anno, non di andare via in un paio di mesi. Si trattava di un atto che rientra nell’accordo risarcitorio che il Presidente aveva fatto firmare sia a me che a Barbara Guerra che prevede anche una somma di denaro per i danni che abbiamo subito”. Tale somma citata è stata stimata essere di 3 milioni di euro.

“Ho registrato i colloqui per tutelarmi”

Non ultimo Sorcinelli è entrata nel dettaglio del legame con il Cavaliere. In merito alla domanda se oltre all’amicizia ci fu dell’altro ha spiegato: “Niente di niente. Ha sempre manifestato massimo rispetto miei confronti. Una volta mi chiese se volessi diventare la sua fidanzata, io risposi che volevo solo restare sua amica”.