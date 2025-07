Shaila Gatta, ex gieffina ed ex velina di “Striscia la Notizia”, è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello per la sua storia tormentata con Lorenzo Spolverato. A distanza di quattro mesi, l’ex velina ha voltato pagina…con un famoso attore.

Shaila Gatta avvistata con un famoso attore: nuovo amore in vista? Ecco chi è

Shaila Gatta, chiusa definitivamente la storia d’amore con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato, che ha scatenato non poche polemiche anche dopo la fine del reality, avrebbe ritrovato l’amore, stando a quanto dicono i fan!

Nuovo amore con un famoso attore?

In una diretta social, per rispondere alle tante domande ricevute in questi mesi, Shaila ha chiarito su Lorenzo: “Dopo la fine del programma ci siamo sentiti e ci siamo detti quello che ci dovevamo dire. Ci sono relazioni destinate a durare e altre no, questo è quanto. Siamo in buoni rapporti e abbiamo accettato che non sempre si trova l’incastro giusto per andare avanti”.

Da quando è finita la sua avventura al Grande Fratello in molti hanno pensato che Shaila stesse frequentando qualcuno, tra cui anche il calciatore del Napoli Michael Folorunsho, ma adesso in moltissimi sono convinti che la 28enne sia legata sentimentalmente a un attore, anche molto famoso e affascinante.

Shaila Gatta e Simone Susinna?

Nei giorni scorsi Shaila Gatta è volata a Ibiza dove è stata vista, più di una volta, con il modello e attore Simone Susinna, un sex symbol in Italia e non solo. I due hanno condiviso numerosi scatti e video insieme, e da quel momento i social si sono scatenati pensando a una storia d’amore in vista.

I due, però, erano a Ibiza per lavoro, entrambi lo scorso weekend infatti, hanno sponsorizzato lo stesso prodotto per “fumatori adulti e che prevede l’utilizzo di stick di tabacco”. Inoltre in molti dei filmati pubblicati dall’ex gieffina e dall’attore, sono in compagnia anche di altri influencer e modelle. Nessuna fuga romantica, insomma.

“Ecco, sono andati davvero avanti e ognuno pensa alla sua vita allora Simone Susinna te lo approvo a pieni voti! Un gran rimpiazzo”, si legge tra gli utenti.

“Si capisce dagli sguardi che si piacciono”; oppure in difesa di Shaila, “Lorenzo ha più amiche che scarpe, in ogni dove conosce ragazze con cui si sente e si vede e rompete a lei?! Ma finitela di fare le disperate!”. Sarò stato solo lavoro, o davvero è scattata la scintilla? Staremo a vedere, in tal caso, tanti auguri alla nuova coppia!