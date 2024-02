Dopo 7 anni dall’ultimo lavoro discografico Shakira torna con l’uscita di un nuovo album “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Shakira e il nuovo album dopo 7 anni dall’ultimo lavoro discografico

Il nuovo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” uscirà il 22 marzo in versione fisica e digitale, a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio “El Dorado”.

Shakira detiene il titolo di artista latina femminile più venduta nella storia, con una carriera pluriennale di innovazione e successi in tutto il mondo.

La dichiarazione di Shakira in merito all’uscita del nuovo album in uscita

«Non l’ho creato da sola ma con tutti voi, e con il mio branco di lupi che sono stati lì ad accompagnarmi in ogni passo. Realizzare questo album è stato un processo alchemico. Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza».

L’uscita del nuovo brano di Shakira e l’annuncio sul sito ufficiale

Sul sito ufficiale si legge che “Las Mujeres Ya No Lloran” conterrà 8 brani inediti oltre a 7 successi internazionali già noti come Te Felicito con Raw Alejandro, Monotonia con Ozuna, TQG con Karol J e la super hit BZRP Music Sessions Vol.53 con Bizzarrap.