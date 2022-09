Shakira intende denunciare Piqué: il calciatore "ha messo in pericolo la vita del figlio".

Dopo la rottura, i rapporti tra Shakira e Piqué si fanno sempre più tesi. Sembra che la pop star abbia deciso di denunciare l’ex compagno perché avrebbe messo in pericolo la vita del figlio Milan.

Shakira intende denunciare Piquè

Shakira e Piquè sono stati insieme per ben 12 anni e hanno messo al mondo due figli, Milan e Sasha. Qualche mese fa, però, i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Il motivo? Pare che il calciatore abbia tradito la pop star con una giovane cameriera che risponde al nome di Clara Chia Marti. Quest’ultima è, ad oggi, la compagna di Piquè, tanto che è entrata a lavorare nel suo team e ha conosciuto i pargoli.

Il motivo per cui Shakira intende denunciare l’ex compagno, però, non ha nulla a che fare con tutto ciò.

Piquè ha messo in pericolo il figlio

Stando a quanto sostiene il paparazzo spagnolo Jordi Martin, Shakira sarebbe pronta a denunciare Piquè perché ha messo in pericolo la vita del primogenito Milan, 9 anni. E’ stato diffuso un video in cui si vede il calciatore in macchina, con il bambino seduto sul sedile antieriore anziché posteriore come vuole la legge.

Non solo, Piquè procede a velocità sostenuta e, per sfuggire ai fotografi, è passato più volte con il rosso. La cantante, infuriata come non mai, avrebbe deciso di denunciare l’ex compagno per il suo comportamento del tutto irresponsabile.

Al momento, Shakira non ha commentato la notizia che la vede pronta a denunciare Piquè. Il paparazzo Jordi Martin ci ha tenuto a sottolineare che la cantante colombiana è davvero molto arrabbiata, anche perché aveva chiesto all’ex compagno di attendere almeno un anno dall’annuncio della separazione prima di farsi immortalare con nuove fiamme.