La cantante colombiana Shakira è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di un malore. Annullato il concerto allo Stadio Nazionale di Lima.

Shakira ricoverata in ospedale: concerto a Lima annullato

Ieri sera la cantante colombiana Shakira avrebbe dovuto tenere un concerto allo Stadio Nazionale di Lima, in Perù. Il concerto è stato però annullato per un problema di salute della popstar. E’ stata la stessa Shakira a informare i suoi fan su X: “mi spiace informavi che ho dovuto recarmi al Pronto Soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale”. L’ex di Piquet ha aggiunto che i medici le hanno detto che non è in condizione per potersi esibire e per questo quindi il concerto è stato annullato.

Decine di fan radunati sotto l’ospedale

Appena diffusa la notizia, decine di fan si sono radunati sotto l’ospedale dove è ricoverata Shakira, per avere informazioni e per stare vicino alla propria beniamina. La stessa cantante colombiana ha fatto sapere che spera di poter tornare ad esibirsi il prima possibile e che il suo team e il suo promoter stanno già lavorando per trovare una nuova data per il concerto di Lima.