Shannen Doherty è tornata a parlare della sua lotta contro il cancro postando uno scatto che ha destabilizzato i suoi follower

In occasione del mese di sensibilizzazione sul tumore al seno, Shannen Doherty ha deciso di condividere con i propri fan “qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda”. Così, su Instagram, la popolare attrice nonché ex volto dell’iconica serie tv Beverly Hills 90210 ha mostrato la sua continua lotta alla malattia che l’ha colpita nel 2015.

Nello scatto postato sul popolare social network, Shannen Doherty appare distesa sul letto con la testa rasata e un fazzoletto sotto il naso per tamponare l’epistassi. “La mia speranza nel condividere tutto ciò è che possiamo diventare tutti più istruiti e consapevoli del cancro”, scrive l’attrice a corredo della foto che ha letteralmente scioccato tutti i suoi fan.

Shannen Doherty: il difficile percorso contro la malattia

Shannen Doherty è così tornata a parla del cancro al seno che l’ha colpita 6 anni fa per spronare i suoi follower a sottoporsi ai dovuti controlli, approfittando nello specifico del mese dedicato alla prevenzione. Nel suo messaggio, l’ex Brenda di Beverly Hills ha palesato la propria speranza nel poter incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie e visite regolari, superando la paura e cercando di affrontare ogni problema ci si possa trovare di fronte.

Dopo una mastectomia, la chemio e le radiazioni, l’artista ha ricordato di aver avuto parecchie perdite di sangue dal naso, proprio a causa delle cure chemioterapiche. Il suo post si conclude ad ogni modo con un hashtag pieno di speranza, che chiede più #consapevolezza del cancro al seno.