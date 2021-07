L'attrice Shelley Duvall - che interpretò Wendy in Shining - ha confessato alcuni retroscena oscuri del celebre film di Kubrick.

Shelley Duvall è stata un’attrice molto famosa alla fine degli anni ’70, specie dopo aver vestito i panni di Wendy Torrance nel film di Stanley Kubrick Shining. A 40 anni dall’uscita del famoso horror l’attrice ha rotto il silenzio sulle difficoltà da lei vissute sul set.

Shelley Duvall: il dramma dell’attrice

Dopo il film Shining (e alcuni piccoli ruoli in produzioni minori) l’attrice americana Shelley Duvall (nata a Houston nel 1979) si è progressivamente ritirata dalle scene. Oggi l’attrice vive in una comunità autosufficiente e ha confessato personalmente di aver vissuto in maniera terribilmente difficile la sua performance sul set di Shining, il celebre film horror diretto da Stanley Kubrick e tratto dal best seller di Stephen King.

“Kubrick non dava mai per buone le riprese, fino al trentacinquesimo tentativo. E ogni volta per trentacinque volte bisognava correre, e piangere, e trascinare questo ragazzino. Era durissimo”, ha confessato l’attrice, che ha quasi avuto un esaurimento nervoso per via del film: “Ma dopo un po’ il tuo corpo si ribella, dice: “Basta, non fatemi più questo. Non voglio piangere tutti i giorni”, ha dichiarato l’attrice.

Shelley Duvall: il rapporto con Stanely Kubrick

Nonostante abbia ammesso di aver vissuto con difficoltà le riprese di Shining l’attrice ha anche dichiarato di aver avuto un rapporto amichevole con Kubrick, che si sarebber fermato spesso a parlare con lei sul set. “Forse qualcuno lo aveva trattato in quel modo in passato, ma è sempre stato amichevole con me, ha speso tanto tempo con Jack e con me. Voleva soltanto sedersi vicino e parlare per ore, mentre i tecnici aspettavano”, ha dichiarato Duvall.

Shelley Duvall: il record di Shining

Il perfezionismo di Stanley Kubrick sul set è cosa nota tra gli amanti del cinema e Shelley Duvall ha confessato che il famoso regista sarebbe persino arrivato a girare la stessa scena 148 volte (proprio sul set di Shining) prima di ritenersi soddisfatto. “Abbiamo girato quella scena per tre settimane, ogni giorno. E Jack era bravissimo, era veramente spaventoso. Posso solo immaginare quante donne attraversino simili violenze ogni giorno”, ha dichiarato l’attrice in merito alla scena in questione (quella dedicata al “dono della Luccicanza”, che rappresenza ancora oggi un record imbattuto per esser stata girata 148 volte).