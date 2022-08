Si affacciano per osservare le tartarughe e vedono un coccodrillo con un cadavere in bocca

La terribile scena che si è presentata agli occhi di chi era alla Laguna del Carpintero a Tampico: vi si vede un coccodrillo con un cadavere in bocca

L’orrore assoluto per alcuni turisti nello stato nord-orientale di Tamaulipas si manifesta quando si affacciano per osservare le tartarughe da una apposita piattaforma e vedono un coccodrillo con un cadavere in bocca che nuota verso l’imbocco della rete fognaria.

Il gigantesco rettile, lungo oltre 11 piedi (circa 6/7 metri) e la sua preda sono stati filmati da un video-choc in una laguna del Messico che sta facendo il giro dei social.

Un coccodrillo con un cadavere in bocca

In quel frame il rettile porta tra le fauci il corpo di un uomo senza vita. In un secondo momento si sarebbe scoperto che era un giovane bagnante che aveva ignorato i divieti di balneazione in una zona notoriamente frequentata dai giganteschi coccodrilli marini e da alligatori di zone salmastre di proporzioni colossali.

I media spiegano che ii visitatori si erano riuniti per guardare le tartarughe nuotare nella Laguna del Carpintero nella città di Tampico, ma sono rimasti inorriditi nel vedere l’animale che nuotava davanti a loro con il corpo dell’uomo tra le fauci.

Corpo trascinato fin dentro una fogna

La polizia ha spiegato il coccodrillo ha proseguito ed ha trascinato il corpo in una fogna. Secondo quanto riportato dal quotidiano messicano Proceso, i vigili del fuoco locali hanno scoperto l’animale e l’uomo sotto un tombino a un isolato di distanza dal luogo dell’avvistamento, nel quartiere di Volantín.