È successo di nuovo: il ‘miracolo di maggio’ s’è rinnovato. Il sangue di San Gennaro, alle ore 17:03, s’è sciolto, come segnalato dal vescovo don Mimmo Battaglia, che ha mostrato ai fedeli l’atteso miracolo roteando l’ampolla che contiene il sangue.

Il sangue di San Gennaro si è sciolto: si rinnova così il ‘miracolo di maggio’

Il rito sacro della processione si tiene a maggio, in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero nell’agro Marciano, nel territorio di Fuorigrotta, alle catacombe di Capodimonte. La processione è chiamata anche ‘degli infrascati’ per la consuetudine dei partecipanti di rifugiarsi dal sole sotto corone di fiori.

Ad accogliere Battaglia, alle ore 17, presso la Cappella del Tesoro, c’era l’abate prelato, monsignor Vincenzo De Gregorio insieme alla Deputazione presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi. Insieme hanno aperto la cassaforte con le reliquie del Martire.

La processione

A dare il via alla processione è stato un momento di preghiera collettivo guidato dall’arcivescovo, dopodiché il corteo religioso si è mosso lungo via Duomo, proseguendo per via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, fino alla basilica di Santa Chiara, dove alle 18 ha avuto inizio la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo.

È qui che i tanti fedeli accorsi potranno elevare le proprie preghiere per la liquefazione del sangue del Santo, un evento che fa parte del tessuto culturale, oltre che religioso, di Napoli e più in generale della Campania.