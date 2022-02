Si è spento a 94 anni il musicista Giovanni Langone: scoprì Elisa nel 1993

Fu lui a scoprire Elisa al Cantafestival nel lontano 1993: il musicista Giovanni Langone si è spento all'età di 94 anni.

Ebbe il merito di scoprire la cantante Elisa Toffoli al Cantafestival nel lontano 1993: il musicista Giovanni Langone è morto all’età di 94 anni. A riportare la notizia è la testata “Il Piccolo”. Stando a quanto si apprende l’artista era molto noto nella scena musicale di Monfalcone.

Morto Giovanni Langone, i titoli e i successi

Artista poliedrico, Giovanni Langone era un poeta, un compositore e un commediografo. Proprio per queste attività – legge da “Il Piccolo” era stato insignito del titolo di Ufficiale all’ordine “al merito della Repubblica”. I funerali dell’uomo verranno celebrati sabato 5 febbraio al duomo alle ore 12.

Elisa: Galeotto fu il karaoke

Elisa Toffoli, come è noto, è attualmente in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, una partecipazione questa arrivata a 21 anni dalla prima e unica vittoria all’Ariston avvenuta nel 2001 grazie al brano “Luce”, diventato ormai un grande classico della musica italiana.

In pochissimi ricorderanno che la cantante friulana classe 1977, iniziò veramente dal basso.

Nel corso della nota trasmissione “I lunatici” in onda su Radio 2, la cantante aveva raccontato di aver cominciato “per caso”: “Io facevo la parrucchiera. Una nostra cliente che cantava al Karaoke. Eravamo tutti in fermento, veniva Fiorello a Gorizia”. Ha infine aggiunto: “Questa nostra cliente, che era bravissima, si è poi ammalata all’ultimo momento. A due giorni dalla puntata, le venne un febbrone, con il mal di gola, non poteva più cantare”.