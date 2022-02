Sanremo 2022, Emma si commuove alla fine dell’esibizione

Sul palco dell'Ariston, dopo essersi esibita sulle note di "Ogni volta è così", Emma si è commossa: con energia e sensibilità continua a piacere.

Sul palco dell’Ariston, dove ha dominato con energia e carisma, Emma si è lasciata andare a un pianto liberatorio, non trattenendo l’emozione. La cantante salentina, che 12 anni fa ha trovato il successo ad Amici, torna al Festival di Sanremo e, al termine della sua esibizione, si è commossa.

I fan, inoltre, non hanno fatto a meno di notare la sua personalità e il suo fascino travolgente, ma anche i segni fatti davanti alla telecamera durante la performance.

Sanremo 2022, Emma si commuove e si schiera al fianco delle donne

Emma Marrone è da tempo impegnata in prima persona al fianco delle donne, ricordandone l’importanza in una società ancora prevalentemente “patriarcale”, come ha ricordato lei stessa in conferenza stampa alla vigilia di Sanremo.

A confermare la sua vicinanza alle donne sono i gesti che Emma ha fatto sul palco dell’Ariston, in occasione della sua terza partecipazione (e prima esibizione del 2021).

Il gesto che Emma ha mostrato alle telecamere durante la sua esibizione sulle note di “Ogni volta è così” è un simbolo femminista. Così Emma, oltre ad aver mostrato la sua emozione, si è schierata ancora una volta in difesa delle donne, spesso vittime di violenze o di ingiustizie.