Si perde a Trastevere durante il viaggio di nozze: soffre di amnesia

Durante il viaggio di nozze con la nuova moglie un signore argentino di 72anni si è perso.

Stava facendo una passeggiata a Trastevere quando si è reso conto di non ricordare come rientrare all’albergo in cui soggiornava. Mantenendo il più possibile la calma è entrato in uno dei locali della zona chiedendo aiuto. É stato quindi il ristoratore a chiamare le forze dell’ordine che hanno soccorso il novello sposo.

L’intervento della polizia

Il ristoratore a cui il 72enne visibilmente disorientato ha chiesto aiuto ha chiamato immediatamente il 112, sono arrivate due pattuglie del Commissariato Trastevere e del I Distretto Trevi Campo Marzio.

Durante una conversazione con le forze dell’ordine l’uomo ha detto di soffrire di leggera amnesia. Gli agenti lo hanno aiutato a ricordare più dettagli possibili sulla strada fatta e sull’albergo in cui alloggiava con la moglie. Gli agenti hanno anche chiesto un accertamento al 118 che, dopo una visita, hanno confermato che l’uomo soffre di amnesia.

Grazie alla conversazione con i poliziotti l’uomo è riuscito a ricordare parte del nome del Bed&Breakfast in cui lo aspettava la moglie.

Gli agenti hanno svolto delle indagini con le informazioni ottenute e hanno trovato il posto in cui hanno riaccompagnato il 72enne. Una volta riabbracciata la nuova moglie ha ringraziato e scattato una foto con i suoi “salvatori”.