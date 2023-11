Si sposano da soli nel cuore di Roma: uno scatto della coppia è stato condiviso sui social da Loredana Pronio, collaboratrice parlamentare ed ex delegata al Benessere animale della sindaca Virginia Raggi.

Si sposano da soli a Roma, la foto senza invitati

In piedi, dinanzi all’altare della chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, ci sono una donna vestita in abito bianco e un uomo in completo scuro. Insieme a loro e al prete che ha celebrato il matrimonio, ci sono soltanto i testimoni e un fotografo. I banchi della parrocchia sono vuoti. Nessun amico o parente sta assistendo alla cerimonia. È quanto emerge dallo scatto condiviso sul suo account Facebook dalla collaboratrice parlamentare Loredana Pronio che ha fortuitamente assistito alla scena.

Il post di Loredana Pronio

Nel pubblicare lo scatto dei due sposi riuniti nella chiesa di San Salvatore in Lauro, Pronio ha scritto: “Credevo di aver visto abbastanza, e invece oggi sono entrata nella mia parrocchia e ho trovato due giovani all’altare. Guardando meglio, ho capito che stavano celebrando il matrimonio da soli, senza parenti o amici. Solo due fotografi come testimoni. Ma c’è di più: la sposa è in dolce attesa! Quindi non erano soli, erano in compagnia della vita che cresce dentro di loro. Auguro una vita piena di felicità a tutti e tre!”

Si sposano da soli a Roma, la scelta

Non è noto cosa abbia spinto la coppia a convolare a nozze in solitaria. Con la condivisione dell’immagine, le ipotesi hanno cominciato a proliferare online. Che la coppia abbia deciso di recarsi nella capitale proprio per sposarsi oppure che abbia coronato il suo sogno d’amore dopo aver lottato contro tutto e tutti, ciò che è appare lampante è che si sia trattato di una cerimonia poco “tradizionale”.

Resta, tuttavia, la certezza che all’appuntamento fossero presenti tutte le persone che davvero contavano per l’occasione: sposo, sposa e il piccolo frutto del loro amore.