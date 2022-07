Siccità. a Locatello (Bergamo) divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili

A Locatello (Bergamo) gli abitanti possono usare solo acqua in bottiglia a causa degli effetti indiretti della siccità che non ne permette il ricambio

Effetti indiretti dell’emergenza idrica anche a Locatello (Bergamo) dove un provvedimento firmato dalla Sindaca Simona Carminati ne vieta il consumo per usi potabili, nemmeno previa bollitura.

Siccità, a Locatello solo acqua in bottiglia per usi potabili

A causa della grave situazione di siccità e del calo delle acque “sorgive di approvvigionamento dei bacini idrocomunali”, i cittadini di Locatello (Bergamo) non potranno utilizzare l’acqua per usi potabili.

I residenti non potranno usarla né per alimenti e nemmeno come bevanda. Inoltre ne è vietato l’utilizzo anche previa bollitura. L’acqua è quindi utilizzabile esclusivamente per uso igienico sanitario.

Il provvedimento firmato dalla Sindaca

Questo quanto stabilito dal provvedimento firmato dalla Sindaca Simona Carminati ed entrato in vigore il 7 luglio e che resterà in vigore fino al “ripristino delle condizioni di conformità”.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto la scarsità di acqua nei bacini causata dalla siccità che non ne permette il ricambio, è possibile che nelle risorse si formino dei batteri.

Questo costringe il Comune a rifornirsi da altre sorgenti. La prima cittadina ha dunque emanato l’ordinanza a scopo precauzionale per tutelare i cittadini.

Problema accentuato dalla falle nelle tubazioni

Un problema acentuato anche dalle falle nelle tubazioni. “Da lunedì tecnici e operai saranno impegnati a otturare i buchi con la speranza che l’acqua possa riprendere a scorrere in modo tale di servire tutti gli utenti di Locatello” ha commentato il vicesindaco Nicola Bugada, a L’Eco di Bergamo.

” Per quanto riguarda le analisi dell’acqua, verificheremo se è possibile usare l’acqua almeno previa bollitura” ha poi specificato.