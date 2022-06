Siccità, Fontana: “L’acqua per l’agricoltura in Lombardia è garantita solo fino al 9 luglio”

La drastica previsione del governatore Attilio Fontana sulla siccità regionale: “L’acqua per l’agricoltura in Lombardia è garantita solo fino al 9 luglio”

In tema di siccità Attilio Fontana a Skytg24 si è espresso in termini decisamente drastici: “L’acqua per l’agricoltura in Lombardia è garantita solo fino al 9 luglio”. Il presidente della Regione Lombardia auspica un’inversione meteo e spiega come stanno le cose.

Ha detto Fontana: “Se non cambieranno le condizioni climatiche, con queste operazioni che abbiamo posto in essere, abbiamo la garanzia di acqua fino all’8-9 luglio poi se non dovesse piovere ci sarà un problema“.

Fontana, la siccità e l’acqua per l’agricoltura

“E parlo di acqua per l’agricoltura”. Ospite di ‘Buongiorno’ e parlando della crisi idrica Fontana ha spiegato: “Ci sono state altre siccità ma non sono durate così a lungo.

La Regione con il proprio assessorato competente è sul problema della siccità da oltre due mesi e mezzo stiamo cercando di utilizzare l’acqua nel modo migliore, usando il bilancino per non sprecarla. A breve ci sarà un accordo con i gestori degli impianti idroelettrici del Trentino per avere il rilascio di acqua e dare da bere ai nostri agricoltori”.

Per uso civile ancora nessun problema

Poi Fontana ha rassicurato i lombardi: “L’acqua per uso civile non è messa in discussione, per ora non c’è nessun problema.

Per l’uso civile al momento non abbiamo all’orizzonte problemi immediati, ma bisogna monitorare la situazione”. In tema di razionamento ha chiosato il presidente della Lombardia: “Abbiamo bisogno di pioggia e invitiamo i cittadini a non sprecare l’acqua“.