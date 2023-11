Sicily Addict, la rosticceria e pasticceria digitale siciliana che consente di assaporare le autentiche specialità della tradizione

Sicily Addict è un’innovativa pasticceria e rosticceria digitale, accessibile direttamente all’indirizzo www.sicilyaddict.it, che permette di assaporare, in tutto il comfort di casa propria, le specialità più gustose e apprezzate della tradizione enogastronomica siciliana. Dai cannoli ai panettoni artigianali, i prodotti sono realizzati esclusivamente con ingredienti locali e a km 0. Una conferma della loro eccellente qualità? Giunge proprio dalle recensioni dei clienti: quelle certificate da Trustpilot sono più di 7.800.

La proposta di Sicily Addict, aggiornata regolarmente con l’obiettivo di rispondere ad ogni esigenza, nasce dall’amore per la Sicilia, per una terra accogliente e ricca, dove prendono vita prelibatezze uniche. Per la realizzazione dei prodotti, infatti, vengono impiegati unicamente ingredienti 100% locali, a km 0 e metodi artigianali.

Ma quali sono le specialità che figurano in catalogo? Con un click su “Rosticceria Siciliana” i clienti possono scoprire tantissime tipologie di arancini: con burro e prosciutto cotto, speck e pistacchio, pollo e curry, salsiccia e funghi e non solo. A ciò si aggiungono altre opzioni, quali calzoni, pizzette, rollò, ravazzate, rizzuole siciliane e brioche salate.

Tantissimi, naturalmente, sono anche i dolci disponibili. Si va dai biscotti alle torte, passando per dessert monoporzione, cannoli, granite, torrone e croccante. Mentre la sezione riservata ai dolci natalizi include ceste regalo, panettoni artigianali farciti, classici o panettone al pistacchio.

In vista delle festività natalizie, i panettoni rappresentano un’ottima idea regalo, sempre apprezzata e capace di condurre in un autentico viaggio tra i sapori tipici della tradizione siciliana. In pochi istanti online s’incontrano diverse alternative, dal panettone ciokobueno, con cioccolato e nocciole, al panettone ciokocaramel, con cioccolato e caramello salato, perfetto per chi desidera osare.

Sempre restando in tema idee regalo, anche le Sicilybox costituiscono un’opzione molto apprezzata da tantissimi clienti. Ideali in qualunque ricorrenza, si tratta di box degustazione complete, che annoverano sia proposte dolci che salate. Un esempio? La Sicilybox Bedda Matri include 5 cannoli siciliani con sac a poche di ricotta di pecora da 500 grammi, granelle di cioccolato, pistacchio e zucchero a velo, un kit cremosa co tuppo e una torta al pistacchio da 600 grammi.

Ma le opzioni da scoprire su Sicily Addict non sono ancora terminate. È possibile acquistare anche farine, pasta, legumi, olio, miele biologico, conserve, marmellate, salumi, formaggi, sale e spezie. Senza dimenticare le birre, i liquori, i vini, i distillati e le bibite siciliane. Insomma, s’incontrano tantissime soluzioni, per fare un autentico viaggio tra i sapori tipici dell’isola.

Gli acquisti superiori a 59,90 euro approfittano di consegna a costo zero. Le spedizioni, rapide e sicure, si realizzano in 48/72 ore lavorative. I prodotti, chiaramente, sono racchiusi in apposite box isotermiche: confezioni a temperatura controllata che mantengono inalterate le loro inconfondibili prerogative. Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, invece, sono garanzia di protezione e completa trasparenza.

Dalla fase di selezione al post-vendita, qualora il cliente avesse domande o bisogno di assistenza può sempre contattare il preparato e preciso servizio di customer care multi-canale. È accessibile tramite numeri telefonici, indirizzo e-mail, chat online e WhatsApp. Mentre il blog ufficiale di Sicily Addict offre numerosi suggerimenti e idee per apprezzare pienamente le specialità tipiche siciliane.

Tantissimi, infine, sono i traguardi tagliati dall’impresa italiana nel corso degli anni di attività. Alla soddisfazione di più di 55.000 clienti, infatti, si uniscono le oltre 7.800 recensioni certificate da Trustpilot, che confermano la qualità dei prodotti e la professionalità del team aziendale.