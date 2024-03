A San Gimignano, in provincia di Siena, due donne sono state investite da un pirata della strada. Si trovano in ospedale e le condizioni non sono buone.

A San Gimignano, in provincia di Siena, le forze dell’ordine stanno indagando su un incidente stradale dove due pedoni sono stati investiti da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Si tratta di due donne trasportate poi d’urgenza in ospedale.

Incidente a Siena

Riportiamo oggi di un incidente stradale molto grave, dove due donne di 55 e 63 anni sono state investite nella frazione di San Gimignano, in provincia di Siena.

Grazie ad alcuni testimoni, l’allarme ai soccorritori sanitari è arrivato immediatamente. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia per ricostruire la dinamica di fatti.

Siamo di fronte all’ennesimo pirata della strada, poiché dopo il sinistro ha fatto perdere le sue tracce ma ascoltando i testimoni e visionando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza, si potrebbe presto risalire alla sua identità.

La ricostruzione dell’incidente di Siena

Le donne sono state trasportate in codice arancione a Campostaggia e sebbene le loro condizioni destano preoccupazione, non sarebbero in pericolo di vita.

Si cerca ora il colpevole del gesto che poteva essere mortale nei confronti delle donne che, come emerso dalle testimonianze, stavano percorrendo in sicurezza via Martiri di Montemaggio.

Si indaga per capire chi sia colui o colei che le ha lasciate in strada senza prestare soccorso. Purtroppo incidenti simili capitano ogni giorno e l’epilogo non è sempre positivo come in questo caso.