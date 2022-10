Signorini, l’ex compagna di liceo: “Avevo una cotta per te”

Alfonso Signorini ha ricevuto un'inaspettata lettera da parte di una sua ex compagna di scuola e le ha risposto personalmente.

Sulle pagine del suo famoso settimanale Alfonso Signorini ha inaspettatamente ricevuto una lettera da parte di una sua ex compagna di liceo e ha deciso di risponderle personalmente.

Alfonso Signorini: l’ex compagna di liceo

La donna, tra le altre cose, ha rivelato al conduttore che all’epoca della loro frequentazione lei avesse una cotta per lui e Signorini, ironico, le ha detto di essersene accorto subito. Nel messaggio la donna chiedeva anche al conduttore cosa fosse rimasto del ragazzo timido e sognatore che aveva conosciuto sui banchi di scuola e lui le ha risposto descrivendole ciò che è cambiato in lui anche a causa della sua professione.

“Sono rimasto un romantico sognatore, studioso per il tempo che mi concedo, con una riservatezza di fondo che mi porta a isolarmi forse un po’ troppo.

Poi, per contrappasso, faccio il lavoro più esposto del mondo, che a volte favorisce il disincanto e un pizzico di cinismo. Tant’è. Ma, grazie al cielo, l’essere quel che siamo non rende mai superficiale la nostra leggerezza e le nostre malinconie non cedono (quasi) mai alla tristezza”, ha rivelato il conduttore nella sua risposta all’ex compagna di scuola.

Signorini: il coming out

Di recente Signorini ha confessato di aver messo fine alla sua lunga storia d’amore con Paolo Galimberti.

Il conduttore è notoriamente gay ma lui stesso ha rivelato di aver fatto coming out con i suoi familiari solo una volta diventato adulto e, in passato, avrebbe avuto delle liaison con alcune donne.