Silvana De Mari sospesa dall’Ordine dei Medici di Torino: non ha voluto vaccinarsi contro il Covid

Silvana De Mari è stata sospesa dall'Ordine dei Medici di Torino per non essersi vaccinata contro il Covid. La sospensione è arrivata a 95 medici.

Silvana De Mari, scrittrice e psicoterapeuta nota per le sue teorie senza alcun fondamento scientifico, è stata sospesa dall’Ordine dei Medici di Torino per non essersi vaccinata contro il Covid-19.

Silvana De Mari sospesa dall’Ordine dei Medici di Torino: come lei 94 colleghi

La notizia è stata riportata dall’edizione torinese di Repubblica. Dopo le comunicazioni giunte nella sede di corso Francia dalle Asl di residenza, l’Ordine dei Medici di Torino ha sospeso 95 tra gli iscritti all’albo dei medici e a quello degli odontoiatri per non aver osservato l’obbligo vaccinare previsto dalla legge per il personale sanitario.

Silvana De Mari sospesa dall’Ordine dei Medici di Torino: “La sospensione ha finalità cautelare”

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, ha spiegato che i sospesi «non possono svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio Sars-Cov-2. La sospensione prevista dalla legge ha finalità cautelare e non disciplinare, e ha l’unico scopo di prevenire la diffusione del contagio e di proteggere i pazienti. Abbiamo convocato una apposita seduta di consiglio direttivo per valutare se e quali implicanze deontologiche comporti la violazione dell’obbligo da parte degli iscritti».

Il che vuol dire che potrebbero arrivare anche dei provvedimenti disciplinari.

Giustetto ha sottolineato che “dal punto di vista disciplinare si potrebbe configurare la violazione di almeno sei diversi articoli del codice di deontologia medica. Per questo stiamo considerando di attivare per ciascuno gli approfondimenti necessari. Prenderemo una decisione la prossima settimana». Le sanzioni disciplinari possono variare dall’avvertimento alla censura, dalla sospensione alla radiazione.

Silvana De Mari sospesa dall’Ordine dei Medici di Torino: spiegava come curare il Covid

Silvana De Mari fa parte del personale sospeso dall’Ordine dei Medici. Nata nel 1953 in provincia di Caserta, è specializzata in chirurgia generale e psicologia cognitiva. Ha esercitato come chirurgo in Italia e in Africa e attualmente si occupa di psicoterapia.

A causa di alcune frasi contro l’associazionismo LGBTQ+, nel 2018 era stata sanzionata con una multa di 1500 euro. Aveva successivamente dichiarato che i gay si possono “curare”. Il giorno prima di essere sospesa dall’Ordine dei Medici aveva pubblicizzato su Twitter un suo articolo su La Verità sui medici che insegnano come curare il Covid-19.

