Silvano Michetti rompe il silenzio dopo la squalifica dall'Isola dei Famosi: che fine ha fatto la diffida a Mediaset?

Dopo la squalifica dall’Isola dei Famosi, Silvano Michetti ha rotto il silenzio. Il componente dei Cugini di Campagna ha sottolineato di non aver mai bestemmiato, ma ha ammesso di aver ritirato la diffida nei confronti di Mediaset.

Silvano Michetti dopo la squalifica dall’Isola dei Famosi

Silvano Michetti è stato squalificato dall’Isola dei Famosi dopo cinque minuti dal suo ingresso in gioco. Il componente dei Cugini di Campagna è stato fatto fuori per “un’espressione blasfema“, ma, come ribadito anche da suo fratello Ivano, non ha pronunciato una bestemmia. L’ex naufrago stava semplicemente riprendendo fiato dopo la nuotata in mare. A distanza di qualche giorno dalla cacciata, Silvano ha rotto il silenzio.

Le prime parole di Silvano Michetti

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Michetti ha dichiarato:

“Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato, ho 50 anni di carriera alle spalle e sono un uomo religioso”.

Silvano ha accettato la squalifica dall’Isola dei Famosi, ma ha ribadito di non aver mai bestemmiato. Non solo, ha sottolineato di essere un uomo religioso, motivo per cui non si sarebbe mai lasciato scappare un’espressione blasfema.

Ritirata la diffida nei confronti di Mediaset

Michetti, in conclusione, ha ammesso di aver ritirato la diffida nei confronti di Mediaset che suo fratello Ivano aveva fatto partire quando lui era ancora in Honduras. Il componente dei Cugini di Campagna ha ammesso:

“È veramente assurdo quello che mi è successo. (…) Abbiamo lasciato perdere”.

Molto probabilmente, la band ha ritirato la diffida perché l’altro componente Nick Luciani è ancora in gara nel reality honduregno.