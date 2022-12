Silvia muore per un malore a 46 anni, dolore infinito per una donna di cui hanno voluto lasciare il ricordo il datore di lavoro e il vice sindaco

In Veneto Silvia Tinazzo muore per un malore a 46 anni, dolore infinito per la scomparsa della donna di Badia che era dipendente di un’impresa di pulizie ed era mamma e nonna.

Da quanto si apprende Silvia si è accasciata a terra nel magazzino dove lavorava, un’impresa di pulizie attiva nella casa di riposo locale. A stroncare la donna sarebbe stato un arresto cardiaco. Silvia, classe 1976, era sposata, mamma e nonna.

Il presidente del Cda Tommaso Zerbinati ha detto: “Si tratta di una dipendente della ditta delle pulizie che è stata trovata esanime nel magazzino in uso della ditta di pulizie all’interno della struttura.

Sono intervenuti i carabinieri ed è venuta a mancare per cause naturali”. E ancora, in un mesto ricordo: “Era diversi anni che lavorava nelle varie ditte che si sono succedute alla Casa del sorriso. Era quindi una figura conosciuta all’interno della struttura e quindi, pur non essendo una dipendente dell’ente, alla sua famiglia va il cordoglio di tutta la Casa del sorriso”.

Le parole del vice sindaco: “Eravamo amici”

Silvia non era di Badia, era originaria di Villafora e il vicesindaco Stefano Segantin ha voluto lasciare un bel ricordo di lei prima del funerale: “La conoscevo molto bene ed era veramente una brava persona, sono senza parole ed è incredibile pensare che si possa morire così giovani. Ho saputo quello che è successo dalla sua migliore amica Suzie Walker e non ci potevo credere, eravamo molto amici. Era una persona speciale, umile, genuina e per bene.

Si dava da fare, era molto volenterosa ed impegnata, era una gran lavoratrice”.