Silvio Berlusconi: il messaggio di auguri per Marta Fascina

Attraverso i social Silvio Berlusconi ha condiviso un messaggio di auguri per la sua fidanzata, Marta Fascina, che ha compiuto 33 anni.

Silvio Berlusconi: il messaggio di auguri a Marta Fascina

Attraverso un post via social Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri a Marta Fascina, che ha mostrato sorridente e felice difronte alla sua torta di compleanno.

I due continuano a essere più uniti e affiatati che mai dopo che, nei mesi scorsi, hanno fatto discutere il grande pubblico con il loro “non-matrimonio”. La coppia ha infatti deciso di celebrare la propria unione con quello che sembrava essere a tutti gli effetti un matrimonio in stile americano, ma Berlusconi (anche a causa, sembra, di alcuni dissapori con i figli) si è sbrigato a smentire una cerimonia ufficiale.

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che ci lega è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio” ha fatto sapere in una nota ufficiale, e ancora: “Le indiscrezioni comparse sugli organi di stampa, quindi, non corrispondono a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così importante, stiamo progettando per il prossimo futuro di festeggiarlo come merita, coinvolgendo i miei figli e gli amici più cari”.

Lui e Marta Fascina sono stati avvistati per la prima volta insieme nel 2019, ossia quando il cavaliere ha messo fine alla sua unione con Francesca Pascale (che, nel frattempo, si è costruita una nuova vita con sua moglie Paola Turci).