In occasione dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Simona Ventura si è mostrata in lacrime nel momento in cui ha scelto di condividere con giuria e telespettatori un periodo particolarmente buio della sua vita.

Simona Ventura in lacrime a Ballando con le Stelle: il racconto

Simona Ventura, durante la semifinale di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 16 dicembre, si è lasciata andare a una testimonianza forte e sincera, raccontandosi probabilmente come non aveva mai fatto prima. Con la sua ultima esibizione, la conduttrice ha conquistato il cuore della giuria e del pubblico. La performance mirava a mettere in scena un periodo della sua vita che ha descritto come un “buco nero”. Super Simo, infatti, ha raccontato di aver vissuto momenti di depressione e di essere rimata invischiata in una relazione estremamente tossica.

“Questa persona mi annullava, mi sminuiva, mi ha prosciugata della mia identità”, ha rivelato la concorrente del format condotto da Milly Carlucci che, però, non ha rivelato l’identità dell’individuo in questione. Subito, allora, sono partite le congetture sul web. Molti utenti, infatti, ipotizzano che le parole della Ventura sino riferita a Stefano Bettarini ma altri pensano che potrebbe trattarsi anche dell’ex compagno Gerò Carraro.

“La violenza psicologica ti toglie le forza”

“Senza accorgermene mi sono ritrovata con delle catene addosso, non avevo la forza di tagliare determinati cordoni ombelicali, mi ero isolata. Questo buco nero, che non ho riconosciuto fino ad adesso, l’ho visto come un momento di depressione. Dal 2011 al 2018, sono accadute un po’ di cose: il lavoro è diventato meno, mi sono allontanata anche dai miei ragazzi, mi sono sentita in colpa”, ha raccontato la conduttrice. “Ad avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente, alla fine credi di non valere nulla. La violenza psicologica ti toglie le forze. Sono caduta in questa cosa senza rendermene conto. L’incidente di Nicolò è stato segnale di cambiamento”, ha rivelato poi facendo riferimento al momento in cui il figlio venne accoltellato. La tragedia risale al 2018.

Dopo l’esibizione e dopo aver ascoltato il parere dei giudici, Super Simo si è lasciata andare ad altre riflessioni. “Noi amiamo e, cominciato un rapporto, io ho sempre amato totalmente. Poi può essere che per tutta una serie di cose nella vita, per alti e bassi, ti trovi dei no e delle porte in faccia in un momento molto difficile. Ti trovi da sola. Io mi sono trovata senza la mia famiglia e senza nient’altro”, ha detto. “Non è perché mi sono concentrata sulla mia professione. Assolutamente no. Ho trovato la forza di risalire. Sono finita in un buco nero e Samuel è stato bravissimo a tirare fuori tutto questo. Io volevo reagire e la cosa di Nicolò mi ha dato la forza. Si deve toccare il fondo per risalire”, ha concluso.

La conduttrice ha ribadito di aver scelto di condividere la sua dolorosa esperienza nella speranza di riuscire a infondere coraggio a chiunque voglia interrompere una relazione tossica e riprendere in mano le redini del proprio futuro.