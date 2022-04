Simona Ventura replica alla frecciatina: “Manuel Agnelli? Non so chi sia”

Simona Ventura ha replicato a una frecciatina di Manuel Agnelli sul suo conto.

Simona Ventura ha replicato contro Manuel Agnelli, che l’avrebbe definita “la peggior giudice di X Factor”.

Simona Ventura contro Manuel Agnelli

Simona Ventura non ha preso bene una delle recenti dichiarazioni fatte da Manuel Agnelli, che alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto chi fosse secondo lui il peggior giudice di X Factor, ha risposto: “Non so, Simona Ventura, immagino”.

La conduttrice, oggi al timone di Ultima Fermata, ha replicato alle parole del cantante affermando: “Non lo conosco neanche, non so chi sia. È un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto c..o a trovare i Maneskin”. Manuel Agnelli replicherà alle parole della conduttrice?

Simona Ventura a Ultima Feramta

Simona Ventura sta attraversando un ottimo periodo alla guida del nuovo show di Maria De Filippi, Ultima Fermata, che però sembra non abbia ottenuto ottimi risultati in fatto di ascolti.

“Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato.

È un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamata e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme. Come sono grata alla Rai per avermi dato l’ok e a Mediaset per avermi dato fiducia sperimentando”, ha dichiarato Simona Ventura in merito al format tv, e ancora:

“Mi piace molto. Mi trovo benissimo e sono riconoscente con Maria per tutto quello che abbiamo fatto, con lei parlo volentieri di tutto.

Il fatto che mi abbia chiamata mi ha riempito di orgoglio”