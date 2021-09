Simona Ventura si sfoga: il commento al gossip dove le davano della drogata

In una recente intervista Simona Ventura ha ripercorso le tappe della sua carriera in tv, parlando anche della calunnia che l'ha perseguitata per anni

In occasione del debutto a Citofonare Rai 2, la sempre frizzante Simona Ventura si è concessa in una lunga intervista dove è tornata a parlare anche dei programmi da lei condotti negli anni, da “Le Iene” a “L’Isola dei Famosi” fino a “Quelli che il calcio”, solo per citarne alcuni.

Nelle trasmissioni su citate, Super Simo ha precisato di essere stata la prima donna: “Ho sempre scelto la strada più difficile. Posso dire con orgoglio di non essere mai stata imposta da qualcuno”. La torinese ha poi menzionato anche “Temptation Island Vip”, dove ha sottolineato di essersi molto divertita in qualità di padrona di casa, ma che non farebbe mai nelle vesti di concorrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura: lo sfogo sulla maldicenza

Parlando poi dell’accusa più vigliacca che le hanno fatto, Simona Ventura ha precisato che è stata quella di essere considerata una drogata. “Per anni ho fatto l’esame del capello. Questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta: ora con il primo che ci riprova mi rifaccio casa”. Nella speranza di rivederla al timone dell’Isola dei Famosi, intanto la presentatrice si dedica al suo ritorno su Rai 2 insieme alla collega Paola Perego.

Nella stessa intervista, l’ex moglie di Stefano Bettarini ha inoltre confermato il suo forte sentimento per Giovanni Terzi, parlando di lui come di una persona a lei complementare: “Sognavo un uomo che non fosse geloso del mio successo e non entrasse in competizione con me. […] La nostra, più che una famiglia allargata, è una comune […]”.