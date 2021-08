Simona Ventura sulla D’Urso e Mara Venier: “Odio l’ipocrisia”

Simona Ventura ha lanciato una stoccata contro le sue due famose colleghe, Barbara D'Urso e Mara Venier.

Dopo aver scagliato una frecciatina contro le sue due colleghe Barbara D’Urso e Mara Venier (a cui “preferirebbe una pizza”) Simona Ventura è tornata a lanciare una stoccata contro di loro.

Simona Ventura: i rapporti con Barbara D’Urso e Mara Venier

Non correrebbe buon sangue tra Simona Ventura e le sue due colleghe Mara Venier e Barbara D’Urso. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice che qualche settimana fa ha riferito di “preferire la pizza” ai loro programmi. Tornando a esprimersi in merito a quella che per lei “sarebbe stata una battuta”, SuperSimo ha precisato: “Era una battuta. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche.

Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi”.

Simona Ventura: Mara Venier e i dissapori

Tra lei e le due famose colleghe dunque non correrebbe buon sangue, e del resto che i rapporti tra lei e la Venier fossero tesi era già noto ai tempi in cui la Ventura è stata legata a Gerò Carraro, figlio del marito della conduttrice (Nicola Carraro). All’epoca è stata la stessa Venier ad affermare:

“Simona Ventura e io siamo state molto amiche, ci siamo volute bene.

Ho fatto molto per lei e lei mi ha aiutato in un momento difficile, chiamandomi come opinionista all’Isola, nel 2008: abbiamo fatto l’edizione più forte, quella con Belen e Rubicondi. Poi la vita ti porta a fare delle scelte e io, alla mia età, per come vivo, amo circondarmi di persone sincere, tutto qui”. Oggi Simona Ventura è legata a Giovanni Terzi, e da tempo ha chiuso ogni rapporto con Gerò Carraro.

Simona Ventura: l’amore

Oggi Simona Ventura è felicemente fidanzata con Giovanni Terzi, con cui ha promesso che presto convolerà a nozze. I due hanno deciso di rinviare la data dei loro fiori d’arancio a causa dell’emergenza Coronavirus. Entrambi sono risultati positivi alla malattia alcuni mesi fa e SuperSimo non aveva nascosto le difficoltà da lei vissute a causa della malattia: “Il momento più duro è stato quando ho preso il Covid e ho dovuto rinunciare alla serata finale dell’ultimo Sanremo con Amadeus e Fiorello. Polmonite bilaterale curata con tante medicine”, ha fatto sapere la conduttrice mentre il suo compagno, già affetto da una problematica ai polmoni, ha lanciato un appello via social.