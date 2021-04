Curzio Rugiati, 70 anni, padre del popolare chef Simone, è venuto a mancare nelle scorse ore

Uno sfondo completamente nero è l’immagine scelta da Simone Rugiati per dire addio al suo adorato papà Curzio. L’uomo, molto noto nella sua terra d’origine, ossia Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, è stato salutato con grande commozione anche dall’intera comunità.

Ricoverato presso l’ospedale di Empoli, le condizioni di Curzio Rugiati sono peggiorate all’improvviso, fino all’irreversibile fine. Tra Simone e il padre vigeva un forte legame, fatto di grande amore e stima.

L’ultimo loro ricordo insieme risale peraltro a pochi giorni fa, in occasione della festa del papà:

Sul profilo social del papà di Simone campeggia ora un’immagine che lo vede proprio accanto al figlio, la stessa che lo chef pubblicò tempo fa anche su Twitter:

Come ricordano i giornali locali, Curzio Rugiati è stato uno dei protagonisti più attivi della sua zona, sia in ambito sportivo sia in quello delle manifestazioni locali. Tanti giovani della zona si sono avvicinati allo sport grazie al suo lavoro, da ex insegnante di educazione fisica e allenatore di pallavolo e pallamano qual era.